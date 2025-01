De Siervo: “Il mancato minuto di silenzio per Agroppi? Va capito il contesto”

"Riguardo il contratto stiamo guardando al futuro, la relazione con l'Arabia Saudita è molto buona, noi abbiamo disputato la prima finale nel 2019, ma non è escluso di tornare a giocare la Supercoppa in Italia. Ma non è un tema di soldi, il tema è l'apertura di un mercato, la costruzione di una relazione che deve essere costante nel tempo, non basta giocare una partita - ha aggiunto -. Sulla possibilità di giocare una partita all'estero ci stiamo lavorando da anni, ma oggi non è possibile. Non penso si possa giocare più di una gara all'anno e non credo possa essere un match importante come un derby".