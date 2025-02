Lo ha detto l'amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo in occasione del convegno 'Il Calciomercato: un'opportunità per i club e per la Football Industry'

"La Serie A perderà valore nel tempo se la Champions League diventerà più ricca. I ricavi sul mercato sono quelli, se crescono quelli della Champions poi perdono valore i diritti dei campionati nazionali. Questo è trend da mettere a fuoco. E per noi non è un grande successo avere una squadra in più in Champions".