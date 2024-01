De Siervo: “Soddisfazione per la Supercoppa in Arabia. E il format a 4 potrebbe continuare”

"A nome della Serie A volevo rappresentare la nostra soddisfazione per disputare la Supercoppa in Arabia Saudita, siamo arrivati qui per primi e abbiamo decisi di restare anche con questa nuova formula di grande interesse".

Lo ha detto l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo parlando in una breve conferenza alla vigilia della prima semifinale della Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina. "Le squadre che si affronteranno domani sono sicuro il pubblico saudita saprà apprezzarle perché l'anno scorso Napoli e Fiorentina hanno dato spettacolo", ha aggiunto. "La Supercoppa è l'occasione per esportare partite ufficiali all'estero, cosa che non è sempre possibile, un modo per portare in giro per il mondo il nostro calcio sul modello di campionati come la Nba. L'obiettivo è conquistare sempre più tifosi anche in altre aree del pianeta, per un progetto di globalizzazione delle eccellenze del nostro paese", ha dichiarato ancora De Siervo.