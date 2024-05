Intervenuto a margine di un evento a Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia, Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha parlato così dell'Atalanta: "Straordinaria, sono molto contento per i risultati che hanno ottenuto in Italia e in Europa. Il nuovo formato della Supercoppa Italiana vedrà la partecipazione di quattro squadre che ora sappiamo essere Inter, Milan, Juve e appunto l'Atalanta: quindi una vetrina che non si ferma alla gara di domani o alla finale di Europa League".