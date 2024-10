Al termine della gara pareggiata 1-1 contro l'Ungheria, Stefan De Vrij , ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Per un attimo il difensore si rituffa nel clima campionato. "Con l'Inter affrontiamo un avversario alla volta senza guardare troppo avanti - le dichiarazioni del difensore -. In campionato ci sono tante squadre forti che si sono rafforzate" .

"Guardiamo noi stessi per vincere tutte le partite. L'obiettivo è vincere lo scudetto, alla Champions pensiamo passo dopo passo. Il futuro? Se fosse per me mi vedo ancora all'Inter".Il difensore olandese è in scadenza di contratto e il futuro è ancora tutto da decifrare.