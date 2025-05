"La volontà di restare è al 100%": così l'allenatore dell'Olympique Marsiglia, Roberto De Zerbi che si è detto pronto a incontrare la dirigenza per analizzare la stagione appena conclusa e preparare la prossima. "Sono molto stanco. Questa è stata una stagione difficile, ma so che dopo cinque giorni mi mancherà il calcio - ha aggiunto - Parlerò con la squadra. Dobbiamo guardare bene, analizzare bene questa stagione, le cose che ho sbagliato, perché ce ne sono, e quelle che non sono andate bene. E dovremo fare un programma per il futuro", ha aggiunto.

"La volontà di rimanere è lì, al 100% - ha sottolineato - Ma è stata una stagione molto dura per tutti. Ma bisogna discutere di come è andata la stagione. Ci sono sicuramente cose che non sono piaciute al club, e altre a me", ha spiegato ancora. "Non voglio andare via di mia iniziativa e non ho contatti con altri club. Ma dobbiamo vedere come è stata la stagione e come sarà la prossima. Sono cose normali, che si fanno ovunque. Dobbiamo parlare di cose che devono essere risolte e discusse per andare avanti meglio", ha detto De Zerbi.