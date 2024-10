« L'Inter ha fatto peggio rispetto all'anno scorso contro la Roma, ci sono stati tanti giocatori sotto ritm o». Stefano De Grandis, tra gli opinionisti in studio durante la trasmissione 'Club' di Skysport, condotta da Caressa, ha detto la sua sulla vittoria dei nerazzurri all'Olimpico e in generale si è soffermato su come sta andando avanti la lotta per il titolo.

«Nel fine settimana - ha evidenziato il giornalista del canale satellitare - la Juventus ha faticato contro la Lazio e anche il Milan ha vinto ma ha faticato con l'Udinese. Il Napoli contro un buon Empoli non la prende per sessanta minuti e poi segna su rigore, un rigore come quelli che ora se ne danno tanti. Potenzialmente mi piace più l'Inter delle altre rivali per il titolo. Ma il fattore infortuni e le tante partite da giocare mi fa tenere in considerazione la squadra di Conte per la vittoria dello scudetto, perché gli azzurri non hanno le Coppe. Pensavoche la Juve fosse più forte, ma è difficile da decifrare questo campionato».