Stefano De Grandis, a Skysport, ha parlato del momento dell'Inter a partire dall'assenza di Dimarco che era uscito anzitempo dalla gara col Napoli per un problema muscolare. Un risentimento ai flessori che lo terrà fuori almeno venti giorni e non gli permetteranno di esserci in un periodo cruciale per i nerazzurri. "Con un sinistro l'Inter si era portata in vantaggio e aveva dato un'occhiata al +4 in classifica. Viceversa ora gli manca un sinistro per una formazione di livello. Non ha un'alternativa Inzaghi e qualcosa dovrà inventarsi. O gioca con Dumfries a sinistra, ma mi sembra un grandissimo spreco, perché a destra con la forza che ha dà la possibilità di arrivare ad una superiorità numerica. Lo lascerei nel suo ruolo. Metterei un sinistro bloccato, lo stesso Bastoni che ha un sinistro importante quando va per crossare, la giocherei così", ha sottolineato.