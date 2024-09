Il giornalista ha parlato del pareggio dei nerazzurri contro il Monza e ha commentato la classifica di Serie A con la squadra di Conte in testa

«Napoli primo? Due cose importanti ha detto Conte: che la squadra ha imparato a sporcarsi le mani e il fatto che sia legato a giocatori come Lukaku che con lui riescono a dare il massimo». Stefano De Grandis, giornalista di Skysport, ha commentato la classifica di Serie A dopo l'ultimo turno (in attesa della gara dell'Udinese) che vede la squadra di Conte prima in classifica.