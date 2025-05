Del Piero: “Cosa dire al Barcellona? Sommer due volte migliore Inter! Ieri ero a San Siro e…”

Il Barcellona ha questa voglia esasperata di stare alto, non guarda gli altri, poi ci sono anche errori individuali oltre a quelli di reparto. Acerbi ieri ha dimostrato con mezze spinte, tirate di maglie, quelle cose pesano nelle gare. Prendere un contropiede al 93’ fuori casa in vantaggio è una cosa assurda. Giocano un calcio imbarazzante da quanto è bello, per quanto giocano la palla, poi fanno anche questi errori però. Cosa vuoi dire al Barcellona? 6 gol fatti, due pali, Sommer migliore in campo in tutte e due le gare… L’Inter sapeva che avrebbe subito, ma ha sfruttato alla grande le poche occasioni avute”.