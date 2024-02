Le parole di Alessandro Del Piero ai microfoni di Sky Sport in merito alla vittoria dell'Inter contro la Juventus

"La partita mi è piaciuta abbastanza. Si è vista tutta la differenza tra le due squadre, l'Inter è molto unita. La Juve ha l'esigenza di segnare quando capita l'occasione, deve essere super concreta se vuole vincere partite come queste. Fisicamente si difende bene, ha qualità davanti però negli scontri diretti serve qualcosa in più e l'Inter ha dimostrato di avere qualcosa in più"