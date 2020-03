Del Piero: “C’è ancora differenza tra Juve e Inter. Eriksen? È un giocatore che è abituato…”

Al termine di Juve-Inter, in collegamento da Los Angeles Alessandro Del Piero ha commentato così la gara: “Mi sembra di vedere un film già visto per quanto riguarda la Juve. Arriva in difficoltà e poi nel momento in cui deve vincere lo fa. Col passare dei minuti ha fatto molto bene dopo il gol. A livello generale c’è ancora un po’ di differenza tra le due squadre, almeno nello scontro diretto. L’Inter deve crescere ancora un po’. Eriksen? È un giocatore che è abituato a giocare libero e forse è anche uno dei motivi perché è stato comprato. Oggi serve un po’ più di rischio per vincere le partite, soprattutto con le grandi“.

(Sky Sport)