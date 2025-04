"L'Inter ha bisogno anche di qualcos'altro, ha sofferto, ha saputo difendersi e reagire, però è sempre arrivata dopo un cazzotto di un avversario. Se guardi la partita, all'Inter escono 3-4 giocatori esausti, al Bayern nessuno. Secondo me in questo le squadre italiane devono fare un salto di qualità. A livello mentale qualcosa la assorbiamo. Se arrivi in semifinale di Champions, secondo in campionato e secondo in Coppa Italia, ti rimane un grande rammarico ma è comunque una stagione straordinaria. In Italia abbiamo un ritmo inferiore rispetto agli altri, dobbiamo capire dove spendiamo queste energie, non possiamo avere 5 giocatori che escono con i crampi e gli altri nessuno".