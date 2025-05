In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Alex Del Piero parla così del PSG, che sfiderà l'Inter in finale di Champions League

In studio a Sky Sport, l'ex attaccante Alex Del Piero parla così del PSG, che sfiderà l'Inter in finale di Champions League.

“Si è qualificata la squadra più completa in finale. Ha eccellenze in tutti i reparti il PSG. In porta hanno Superman, davanti hanno la 4x100 con uno stra forte in panchina, il centrocampo ha qualità e personalità e difensivamente la squadra è solida. Luis Enrique di tutti gli allenatori spagnoli è il più italiano.