Del Piero: “Rigore? Per regolamento è fallo e ammonizione. L’errore è non concedere il gol”

Nel post partita, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l'ex capitano bianconero Alessandro Del Piero

"Pestone è fallo e ammonizione per regolamento. Poi io contesto dall'inizio questo tipo di contatti. L'errore dell'arbitro è quello di fischiare un fallo sulla ribattuta. La Juve l'ho vista molto bene, all'inizio ha dominato la partita. Ma la regola fondamentale del calcio è che devi fare gol. Paradossale che Allegri perda come spesso ha vinto in passato. Se c'era un piccolo sogno scudetto, ora è svanito. Dybala è il tipo di giocatore che mi piace, se ce l'ho in casa me lo tengo. ".