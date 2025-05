Del Piero: “Serie A? Ultima giornata mai così bella. Tutto sul filo del rasoio”

Alessandro Del Piero, oggi protagonista al Memorial Niccolò Galli, ha parlato anche di quello che sta accadendo in campionato. Queste le sue considerazioni: "Ci avviciniamo a una ultima giornata che non è mai stata così bella. Mai come quest'anno abbiamo così tante squadre in lotta per lo Scudetto, per le coppe e per la salvezza. Questo dimostra quanto il calcio italiano sia migliorato, per certi aspetti, e arrivare a una domenica così incasinerà il cuore di tanta gente, però è bello.