A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Bayern Monaco, dagli studi di Sky Sport Alessandro Del Piero ha parlato della gara. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore: "La vittoria a Monaco mi ha sorpreso, non perché non credessi nell'Inter, ma perché pensavo che il Bayern in casa avrebbe strappato almeno il pareggio".

"L'Inter sa giocare in tutte le zone del campo, è una squadra equilibrata che conosce le proprie forze e le proprie debolezze, sa soprattutto interpretare il momento della partita e queste sono cose fondamentali. Il City ha vinto la Champions quando ha saputo difendersi in certe fasi della partita. L'equilibrio dell'Inter è la chiave di tutto. In Italia ha la rosa più forte, Inzaghi e tutta la squadra hanno fatto una cosa eccezionale, sono in corsa per tutto".