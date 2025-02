D’Elia (PD): “Sì al divieto per spot e sponsor per società scommesse”

"Siamo assolutamente contrari ad eliminare il divieto, per le società di calcio scommesse, di fare pubblicità e di sponsorizzare le società di calcio. Anzi, crediamo che sia necessario rafforzare il divieto di gioco d'azzardo anche in questo settore. Mentre su altri punti come sul calcio femminile e sulla promozione dei vivai giovanili, in 7a commissione abbiamo lavorato insieme e a lungo in questi mesi con la maggioranza, affrontando diversi aspetti del mondo del calcio, sul principio del divieto di gioco d'azzardo lo schema di risoluzione del relatore Marcheschi non ci trova d'accordo".