“Mesi fa, in sede di pronostico avevo detto che lo Scudetto lo avrebbe vinto il Napoli. Non perché sia più forte per l’Inter ma perché ha un grande allenatore. E poi i nerazzurri visti ultimamente mi sembrano stanchi”. Così a TuttoMercatoWeb.com Delio Rossi fotografa la lotta Scudetto che vede, al momento, il Napoli in vantaggio sull’Inter.