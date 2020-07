Del Piero: “Conte via dall’Inter? Voleva vincere subito. Il rapporto con Marotta…”

Ospite in collegamento allo Sky Calcio Club, Alessandro Del Piero ha parlato della stagione dell’Inter e del suo allenatore Antonio Conte: “La squadra ha dato l’impressione di essere vicina ad essere una squadra completa. Sono mancate un po’ di cattiveria e di fortuna per vincere alcune partite. Se Conte può decidere di rompere con l’Inter per vedute diverse? Non credo che oggi sia questa la situazione. Non credo sia questo lo scenario: ha un ottimo rapporto con Marotta e il progetto che sta andando bene dal mio punto di vista. All’Inter manca qualcosina, Conte credeva di vincere subito nonostante le difficoltà. La squadra è cresciuta ma deve fare l’ultimo passo che è sempre più difficile, quello che ti porta a vincere“.