Due rigori e due gol. Zielinski ha segnato una doppietta contro la Juventus ma non è bastato: alla fine è arrivato il pareggio. Questo il commento del centrocampista nerazzurro ai microfoni di Skysport: «Sicuramente c'è rammarico per questo risultato perché potevamo chiudere la partita facendo il quinto gol, non siamo riusciti e la Juve è stata brava sulle azioni del terzo e quarto gol e hanno pareggiato».