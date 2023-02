Del Piero: “Dzeko, chance meritata: dà soluzioni diverse all’Inter. Lukaku…”

L'ex attaccante della Juventus ha parlato della formazione nerazzurra a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara contro il Porto

Eva A. Provenzano

Alessandro Del Piero, prima di Inter-Porto si è soffermato sulla scelta di Inzaghi di schierare Dzeko da titolare con Lukaku in panchina. «Ha fatto di più e meglio il bosniaco. Anche visto l'infortunio del belga. Edin dà soluzioni diverse alla squadra. Viene incontro, lancia, crea spazi, per esempio per gli inserimenti di Barella che è un giocatore importantissimo per i nerazzurri», ha detto.

«Con Lukaku - ha aggiunto l'ex capitano della Juve - devi fare un altro gioco e le cose sono quelle: o scegli uno o l'altro. Il bosniaco merita questa chance ed è in forma. Romelu parte più tranquillo e si concentrerà a partita in corso in quei venti minuti e dovrà tirare fuori qualcosa in più. Negli occhi, nella cattiveria, qualcosina in più».

«Mkhitaryan e Calhanoglu? Sono due giocatori di personalità, che non hanno paura di tenere palla. Il turco sarà per la manovra, farà da collante nella costruzione del gioco. Sono fondamentali anche sulla corsa, non si fermano mai», ha detto sui due giocatori.

(Fonte: SS24)