Alessandro Del Piero ha analizzato la vittoria della Juve in Champions League contro il PSV. Nel suo intervento su Skysport, a proposito della prossima rivale in campionato dell'Inter, l'ex capitano bianconero ha spiegato: «La squadra di Motta è molto brava nelle ripartenze, che faceva a inizio anno e sta facendo anche adesso, ma ancora non ha un gioco fluido che permetta soprattutto agli esterni d'attacco come Yildiz e Conceiçao di avere l'opportunità di giocare uno contro uno».