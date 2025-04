«Diciamo che l'Inter, come ha fatto capire Lautaro, vuole prendersi la rivincita da due anni fa. Un motivo particolare per andare a prendersi la Coppa e come lui ci sono altri giocatori che c'erano a Istanbul, potrebbe essere una forza interiore importante. La vittoria attenua le fatiche? Se giochi per tutti e tre gli obiettivi è così, vuol dire che sei più bravo e che hai trovato risorse mentali superiori agli altri oltre a quelle tecnico-tattiche e sei nella condizione di poterteli giocare», ha aggiunto l'ex giocatore.