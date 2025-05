Del Piero: “Ecco cosa fa la differenza in finale, credo poco alla fortuna! Le botte di Samuel…”

È il giorno della finale di Champions League. Queste le parole dell’ex attaccante Alessandro Del Piero a Sky Sport prima di PSG-Inter ( qui dove vedere in chiaro in tv la finale ):

“Samuel me lo ricordo benissimo, non mi ha mai parlato. Mai detto una parola, se lo ricordano bene le mie caviglie e le mie gambe per le botte. Abbiamo parlato per la prima volta a Los Angeles (sorride, ndr).