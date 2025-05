Del Piero: “Il PSG ha gestito questa finale con l’Inter come un’amichevole!”

Il PSG vince la Champions League: finisce 5-0 la finale contro l’Inter. Questo il commento dell’ex attaccante Alessandro Del Piero in collegamento a Sky Sport:

“Nel PSG tutto è funzionato, non dico che è stata semplice, ma anche psicologicamente l’hanno gestita come un’amichevole, come la decima gara di Ligue 1, avevano una serenità nelle giocate dal primo minuto…