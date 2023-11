Denis: “Con Mazzarri il Napoli può risalire, ma l’Inter è molto forte. E la Juve vince…”

«Già, e avrò il cuore un po’ diviso, non lo nascondo. Atalanta, Real, Juve e Inter sono formazioni in salute. Un esame per capire le ambizioni degli azzurri».

Il ritorno di Osimhen quanto aumenta la qualità del Napoli?

«Tantissimo, l’anno scorso si è visto quanto è importante per gli equilibri. Mi auguro che sia fisicamente in condizioni ottimali per aiutare in campo l’allenatore. Se Victor e Kvara sono in forma, la squadra non deve far altro che accompagnarli, per fare la differenza».