L'attaccante olandese è stato determinante con il suo ingresso per il successo dell'Atletico Madrid sull'Inter

Il suo ingresso in campo è stato determinante per il successo dell'Atletico Madrid sull'Inter nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il gol che ha prolungato la contesa ai supplementari, il rigore trasformato nella lotteria finale dagli 11 metri, e una prestazione a tutto campo che ha messo in crisi i nerazzurri.