"Cresce l'attesa, anche ovviamente nella ricerca dei biglietti. Saranno circa 7500 i tagliandi riservati ai tifosi interisti, che assisteranno al match dal classico Secondo Anello Verde. Per il resto lo stadio potrebbe tingersi (per lo più) di rossonero, considerando che la vendita libera è riservata ai possessori della CRN CARD (in possesso dei tifosi milanisti) . Si viaggia ad alta velocità verso il sold out. Nei prossimi giorni maggiori dettagli sull' andamento della vendita dei biglietti", aggiunge Sky.