"Se il distacco rimarrà invariato da qui al 22 aprile, l’Inter dovrà battere il Milan a domicilio per appuntarsi con anticipo scudetto e seconda stella sulla maglia. Più nel dettaglio: se la capolista conserverà un vantaggio tra i 13 e i 15 punti sul Milan, sarebbe scudetto nel derby solo battendo i rossoneri; se la distanza aumentasse (dai 16 ai 18 punti), alla banda Inzaghi basterebbe invece un pareggio; in caso di distacco più ampio, invece, l’Inter si presenterebbe già campione all’appuntamento. Ipotesi, questa, possibile ma difficilmente realizzabile: i rossoneri dovrebbero fare un solo punto nelle prossime due partite, tra Lecce in casa e Sassuolo in trasferta, mentre l’Inter dovrebbe fare il pieno tra Udine e il Cagliari a San Siro. Visto il ritmo delle due squadre, allora, la cornice più verosimile è quella che potrebbe certificare il ventesimo titolo nerazzurro proprio la notte del 22".

"Per assicurarsi un San Siro dalla propria parte, il Milan si è cautelato proprio in sede di vendita: alle classiche fasi dedicate agli abbonati ne è stata aggiunta un’altra, dedicata ai possessori della CRN Card, la tessera del tifoso milanista. Ogni tifoso dotato di tessera poteva acquistare fino a quattro biglietti, a condizione che fossero destinati ad altri possessori della card: una catena rossonera per raggiungere il tutto esaurito prima di arrivare alla vendita libera. L’obiettivo, di fatto, è stato centrato in poche settimane", aggiunge Gazzetta.

