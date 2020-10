Inter-Milan, per ora nessun rischio rinvio. Salvo peggioramenti, il derby si giocherà

Alla ripresa della Serie A, dopo lo stop per le nazionali, l’Inter affronterà il Milan nel derby. C’è preoccupazione attorno alle due squadre per la situazione virus: in casa nerazzurra sono 5 i positivi. In casa rossonera, invece, erano 3, ora 2 dopo i due tamponi negativi di Ibrahimovic. Per il momento non ci sono dubbi sulla disputa della partita. Per chiedere un rinvio l’Inter dovrebbe riscontrare almeno altri 5 positivi, ne servono 10 per giocarsi il jolly.

“Ci potrebbe essere un intervento dell’Ats come accaduto la scorsa settimana a Napoli. Ma l’autorità sanitaria milanese, in queste ore, ha consentito ai giocatori nerazzurri di isolarsi nelle proprie abitazioni, da lasciare solo per recarsi alla Pinetina e null’altro. E aveva permesso la stessa cosa anche al Milan, quando si erano registrati i casi dello stesso Ibrahimovic e di Duarte. Insomma, è difficile credere che di qui a sabato prossimo, a meno che la situazione non dovesse davvero precipitare, l’Ats possa fermare tutto. Peraltro, sempre facendo il paragone con Juventus-Napoli, né nerazzurri né rossoneri devono affrontare una trasferta, ma solo trasferirsi dai rispettivi centri sportivi a San Siro”, spiega il Corriere dello Sport.