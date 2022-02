Derby, San Siro esaurito: incasso da 3 mln. Dentro e fuori lo stadio…

Biglietti volati in poche ore e tutto esaurito: san Siro è pronto a ospitare la partita più attesa

A due giorni dal derby, a San Siro è tutto pronto in vista della partitissima. Come previsto ci sarà il tutto esaurito, 37.908 persone sono già pronte ad andare allo stadio. "E da ieri biglietti non ce ne sono più, volati via pure gli ultimi rimasti destinati ai tifosi milanisti, che saranno al completo compatti in curva Sud: un muro di 3.700 supporter pronti a spingere il diavolo. Quelli degli altri settori sono spariti prima di ultimare la prelazione: 34.208 tagliandi polverizzanti in mezza giornata, lunedì. E così, San Siro sarà per il 90 per cento della capienza nerazzurro", si legge sulla Gazzetta dello Sport.