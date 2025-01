"Sarà il 2026. Sono qui dal 2012, ho programmato fino al 2026... i prossimi Mondiali", perché "deve finire ad un certo punto. Nella mia testa è molto chiaro", ha dichiarato il tecnico 56enne, che quindi terminerà il suo incarico dopo i Mondiali organizzati negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Torneo per il quale la Francia non è ancora qualificata.