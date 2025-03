Marcus Thuram aveva risposto alla chiamata della Francia, ma ha dovuto subito rientrare in Italia. Il problema alla caviglia che si porta dietro da un mese abbondante, ha spinto Didier Deschamps a non rischiare di peggiorare la situazione e rispedire il nerazzurro a Milano.

"Dobbiamo giocare la prima partita, la seconda arriverà presto. Ovviamente non sono qui per correre rischi inutili, come con Marcus Thuram, che avrebbe potuto restare con noi. Penso all'integrità fisica dei giocatori. Devo prendermi cura dei giocatori, questo sarà parte del mio pensiero. Il gruppo è lì con l'obiettivo di cercare la qualificazione. Il che non va contro la possibilità di distribuire il tempo di gioco. Non ho la risposta oggi, sto già pensando alla prima partita", le parole del c.t. francese in conferenza stampa.