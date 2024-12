De Vrij, nessuno come lui in Europa nei duelli vinti. I numeri parlano per lui

È all'Inter da luglio 2018. Stephan de Vrij è un punto di riferimento per la difesa nerazzurra e per Inzaghi. Pur partendo dalle retrovie a favore della coppia Acerbi-Pavard, il calciatore nerazzurro - complice anche gli stop degli altri difensori - ha giocato fin qui 12 gare in Serie A (e un gol segnato) e 5 in Champions. Contro la Lazio una prestazione sugli scudi ma non è certo la prima di questa stagione.

Ci sono i numeri che parlano per lui che di parole ne dice poche e di fatti ne fa sempre tanti. I dati arrivati in queste ore sul difensore olandese raccontano un ottimo rendimento in questa stagione: non c'è un altro difensore come lui in Europa per percentuale di duelli vinti. 93,1%, è primo nelle top5 europee. Ma ci sono anche altre percentuali in cui il giocatore nerazzurro sta rendendo al meglio. È primo per percentuale di precisione dei passaggi in avanti, primo quanto a precisione nei passaggi corti e primo per precisione nei passaggi progressivi, come riporta Skysport.