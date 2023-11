Momento positivo per Stefan de Vrij: il difensore dell'Inter, tornato sui suoi livelli con la maglia nerazzurra, è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime due gare disputate dall'Olanda, con la Nazionale oranje che è riuscita a qualificarsi per il prossimo Europeo. Il centrale olandese ha espresso tutta la sua gioia con un post su Instagram: "Un ottimo modo per finire l'anno".