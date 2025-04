"Posso anche essere non bravo a capire determinate cose ma non sono stupido e non dovete esserlo nemmeno voi. Non c'è più da meravigliarsi che Di Bello viene poi mandato al Mondiale per Club come VAR, come se fosse un varista doc. Non parlo di arbitri ma ho già fatto dei video in passato, vi faccio un quiz: di quale partita si è occupato Di Bello (era il VAR di Inter-Roma, ndr) nel weekend? C'era o non c'era, durante la partita quando avrebbe dovuto intervenire? Non è intervenuto e ora va al Mondiale per Club, complimenti, applausi"