Di Biagio: “Inter da 3 anni la più forte, deve vincere. Solo lei può buttare lo scudetto”

«Da tre anni la rosa nerazzurra è la più forte della Serie A. Con Inzaghi giocano molto bene e hanno due giocatori per ruolo. Adesso devono portare a casa il tricolore, non ci sono alternative».

Tra Milan, Juve e Napoli chi vedi come principale rivale per i nerazzurri per la vittoria del campionato?

«Forse ti direi la Juve perché non ha la Champions, ma in realtà non vedo nessuna delle tre davvero competitiva per vincere lo scudetto. Solo l’Inter può buttare via il campionato come già successo due anni fa».