Inter, Inzaghi prepara una gabbia per Lukaku in stile Haaland. Se ne occuperanno in quattro

Il tecnico dell'Inter prepara le contromosse per arginare la fisicità di Lukaku. Se ne occuperà direttamente Acerbi, ma non solo

È normale che Romelu Lukaku sarà l'osservato speciale domani a San Siro. Non solo per i tifosi dell'Inter, ma anche per la squadra di Inzaghi. L'attaccante è il pericolo numero uno di questa Roma e merita sicuramente un trattamento speciale.

"Inzaghi sta pensando di ingabbiare Lukaku proprio come fece con Haaland in finale di Champions. Provando a limitare i rifornimenti al belga, certo. Ed evitando di dargli l’appoggio. Qui dovrà essere bravo Acerbi, l’uomo che durante l’Europeo nel 2021 disse: «Più facile marcare Cristiano Ronaldo che Lukaku». L’idea è quella di mettere in trappola il belga con una gabbia, un quadrilatero formato da Acerbi in prima battuta, Bastoni in raddoppio costante, poi sul centrosinistra Calhanoglu e Mkhitaryan a schermare le linee di passaggio", spiega La Gazzetta dello Sport.