Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gigi Di Biagio ha parlato della trattativa saltata tra l'Inter e la Roma per Koné. "La spiegazione è semplice, giocatore importante, che è cresciuto, e una grande squadra come l'Inter ha puntato gli occhi su di lui. Meglio per la Roma, che avrebbe perso un giocatore importante".