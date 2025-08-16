Intervenuto ai microfoni di SportItalia, Gigi Di Biagio ha parlato della trattativa saltata tra l'Inter e la Roma per Koné. "La spiegazione è semplice, giocatore importante, che è cresciuto, e una grande squadra come l'Inter ha puntato gli occhi su di lui. Meglio per la Roma, che avrebbe perso un giocatore importante".
Di Biagio: “Koné? La spiegazione è semplice. Meglio per la Roma. L’Inter ha…”
"Il mercato è talmente imprevedibile che parlare di quello che può succedere è difficile. Ora la Roma deve crescere e pensare al Bologna, partita complicata. Quando meno te lo aspetti arriva l'offerta giusta o parte chi meno te lo aspetti".
