"Non sempre si può vincere stradominando, lo abbiamo visto col City, l'Arsenal. Si gioca tanto e ci dobbiamo aspettare alti e bassi da tutti. Saka in questo momento è arginabile, è una squadra che è in grande difficoltà in questo momento. Arteta per la prima volta sembra non trovare la chiave per risolvere la situazione. Spesso l'Arsenal non sta nemmeno bassa e lascia dei buchi incredibili".