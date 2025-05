L'Inter sogna il sorpasso sul Napoli in vetta ma viene fermata dalla Lazio all'ultimo respiro: a San Siro termina 2-2

L'Inter sogna il sorpasso sul Napoli in vetta ma viene fermata dalla Lazio all'ultimo respiro: a San Siro termina 2-2 per effetto del gol di Pedro su rigore al 90', dopo che i nerazzurri erano stati davanti per due volte (reti di Bisseck prima e Dumfries dopo, risposte sempre dello spagnolo).