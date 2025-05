Paolo Di Canio, ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista della semifinale tra Inter e Barcellona

Paolo Di Canio , ex calciatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista della semifinale tra Inter e Barcellona di stasera: "Quello che l'Inter ha sofferto è stata la poca qualità e personalità di Barella e Calhanoglu nell'uscita: all'andata l'Inter arrivava da tre sconfitte ma ha giocato bene, oggi mi aspetto che col cuore più leggero che diventino più determinanti, con Barella che magari vada a supporto della punta per sfociare sugli esterni.

Deve avere personalità per non dare fiducia al Barcellona, altrimenti si rischia molto. Inzaghi spesso ribadisce quello che ha vinto? E' il suo orgoglio e lo capiamo, io sono stato uno dei più duri perché li ritengo forti e che debbano vincere qualcosa. Se vinci stasera vai ad uno step dalla gloria, certo che è decisiva per cambiare opinione: poi in finale puoi non vincere, ma un conto è uscire oggi e un conto è in finale. Nel 2010 Inter e Barcellona si equivalevano a livello di esperienza: qua vince l'Inter e deve farla pesare".