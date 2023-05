Di Canio: “Dimarco al top ora. Pioli non convintissimo ma se il Milan la ribalta…”

Le parole di Paolo Di Canio, opinionista ed ex calciatore, in merito all'Euroderby di ritorno: "L'Inter può attaccare dalla parte di Leao"

"Il KO con lo Spezia non ha fatto bene al Milan, c'è stato un confronto. Ho visto Pioli non troppo convinto, deve provare di tutto ma sarebbe un'impresa grande grande se il Milan dovesse ribaltare. Speriamo in una bella partita che ci faccia divertire. L'Inter può attaccare dalla parte di Leao, magari mi sbaglio ma potrebbe non seguire Dumfries. Dimarco sembra aver iniziato da 7 partite, è nel pieno della forma dal punto di vista psicofisico"