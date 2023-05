Di Canio: “Inter più forte fisicamente e tecnicamente del Milan. Ma non è possibile che…”

"Ricordo sempre una cosa dell'anno scorso: il Milan è stato bravissimo a rimanere attaccato che l'Inter perdesse le certezze, vale il titolo del Milan come vale quello del Napoli ma ricordo partite vinte di misura, non le ha controllate e dominate ma le ha vinte di squadra e di carattere. Quest'anno il Milan ha carenze e debolezze, l'Inter la ritengo più forte fisicamente, tecnicamente, ha i ricambi giusti e l'esperienza che si è vista nel derby. Il Milan non ha avuto la statura e la bravura di mantenersi a questo livello"

"L'Inter ha una riserva come Lukaku, il titolare è Dzeko. Il Milan ha Giroud e non ha un'altra punta. E ricordo che è un anno atipico, tanti giocatori dell'Inter non hanno giocato al Mondiale. Quest'anno sono mancati Lukaku e Brozovic? Stiamo mischiando i piani: quando c'erano, l'Inter è uscita ai gironi. Questa squadra può perdere in 11 partite? No, nemmeno se gioca con le riserve. Anche Marotta non era contento un mesetto fa, il calcio poi è periodico, adesso si fanno i conti, adesso come adesso molto bene, vediamo il finale di stagione"