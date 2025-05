Paolo Di Canio , giornalista, intervenuto a Sky Sport, ha commentato così l'impresa dell'Inter , che approda in finale di Champions League: "Abbiamo visto un'Inter clamorosa: nel primo tempo ha funzionato tutto, è stata fantastica. Poi il Barcellona è stato incredibile, non muore mai: poi l'Inter è arrivata col cuore e l'ardore di prendersi tutto. Sono stati tutti perfetti: all'andata qualcuno era mancato, oggi tutti sopra le righe.

Una squadra meravigliosa, in tutti gli elementi. Acerbi? E' normale che fosse lì, per la disperazione: e fa un gol da attaccante vero di destro! E poi mi porto la super parata finale di Champions: per come anticipa il tiro di Yamal sembra quella di Julio Cesar su Messi. Serviva un cavernicolo? Acerbi è quello che dà la carica, rappresenta quello che era Carvajal al Real, che andava a fare la rissa: in tanti stasera, tutti, sono stati cattivi e aggressivi.