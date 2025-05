“Se avesse vinto il Napoli, l’Inter pareggia, la squadra di Inzaghi si indirizzava verso la Champions e cambiava lo scenario. L’Inter va 2 volte in vantaggio come dice Bergomi, poi deve difendere quel risultato, lo ha fatto anche in Champions. L’Inter la porta a casa. Non posso vedere il vantaggio e poi un’azione che spiega tutto: una pressione di un centrocampista, palla scodellata, Castellanos la stoppa di petto, si gira orientandosi e nessuno dell’Inter va a prenderlo. Bisogna essere famelici in ogni azione, è atteggiamento.