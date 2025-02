Al termine di Juventus-Inter, dagli studi di Sky Sport Stefano Paolo Di Canio ha analizzato la sconfitta della squadra di Inzaghi. "All'inizio c'è stato un po' di studio da parte della Juve che era titubante se andare o rimanere. L'Inter con grande palleggio non aveva l'aggressività degli avversari, Dumfries in questo momento è il giocatore più in forma. Nel secondo tempo è entrata una squadra più cattiva, aggressione altissima e con coraggio. L'ha studiata benissimo Motta, giocare sull'Inter è più facile, ma quando dovrai proporre il tuo gioco sarà diverso".

"La non capacità di generare energie psico-fisiche ogni tre giorni viene dall'allenatore e dai giocatori, se questo non avviene c'è un concorso di colpe. Questa è una squadra che, col Milan due volte e con la Juve due volte, che quando esce la squadra avversaria con cattiveria e determinazione, è una squadra che difetta sull'atteggiamento. L'Inter è una squadra bella e pulita. Taremi? Non è stato sbagliato il calciatore in senso assoluto, ma il carattere? Sembra un corpo estraneo a livello di atteggiamento, non comunica con i compagni. Calhanoglu sta mancando molto".