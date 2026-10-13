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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Club Brugge, dagli studi di Sky Sport Paolo Di Canio ha parlato della gara che attende questa sera la squadra di Chivu. "Questo gruppo è ormai affidabile. Lo scorso anno Chivu ha plasmato questo gruppo e ha dato spazio a tutti come non era successo in passato, magari aveva giocato anche gli altri ma molto meno".

"In casa puoi permetterti di far giocare 7-8 che non sono titolarissimi, oggi sai che alla seconda la devi vincere. Il treno rischi di perderlo, è una partita straordinariamente importante per l'Inter, è solo la seconda ma importante, tre punti oggi per continuare con fiducia a fare il lavoro che stanno facendo, ma in Italia è una squadra dominante, non dico che possano abbassare la guardia, però è troppo dominante. In champions se vogliono fare qualcosa di importante devono iniziare a spingere in modo deciso. Col Real se l'è giocata a viso aperto, a livello di organizzazione è stata meglio del Real, ma giochi contro dei fenomeni e a questo livello non puoi sbagliare. A livello di prestazione generale l'Inter ha giocato da squadra internazionale importante alla pari col Real, certo quelle sbavature è frutto anche del livello degli altri. Deve trovare un equilibrio a livello di attitudine da subito".