Di Canio: “Inter inaccettabile e inammissibile, presi gol da calcetto. Per salvare almeno l’onore deve…”

Paolo Di Canio, ex attaccante, ha parlato così all'intervallo di Psg-Inter 2-0, con i nerazzurri che non sono praticamente scesi in cambio

Marco Astori Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 | 22:02)

Paolo Di Canio, ex attaccante, ha parlato così all'intervallo di Psg-Inter 2-0, con i nerazzurri che non sono praticamente scesi in cambio: "Inammissibile, incomprensibile, inaccettabile vedere un primo tempo così. Io spero che Simone in spogliatoio faccia leva sull'orgoglio e sulla dignità da salvare.

Nei gol non c'è aiuto reciproco, escono piano, è un gol da calcetto, è inconcepibile. Nel secondo cercano di prendere un calcio d'angolo, ripartenza, palla sul secondo palo, Dimarco era stretto, deviazione e gol. Devono rientrare in maniera totalmente diversa per salvare dignità e onore".